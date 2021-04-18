МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. банковское сообщество проанализировало объемы льготного кредитования для бизнеса в прошлом году и выяснило, что программой поддержки пользовались существенно меньше, чем рыночными предложениями, пишет газета "Известия".

"По программам поддержки пострадавших от пандемии отраслей было выдано около 0,5 млрд рублей, в целом с помощью средств государства — 7,7 млрд, тогда как общий объем займов бизнесу достиг 300 млрд рублей", — цитирует издание топ-менеджера банка "Санкт-Петербург" Вячеслава Ермолина. В "Газпромбанке" тренд подтвердили.

По мнению банкиров, такое вялое поведение связано с тем, что льготные программы кредитования касались чаще всего только малого и среднего бизнеса.

По данным Банка России, чьи цифры приводит газета, российские банки в 2020 году выдали кредитов на 61 трлн рублей. Это больше, чем прошлом году на 10 трлн рублей.