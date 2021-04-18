МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. В России могут возродить систему выплат пособий по безработице за счет работодателей. Эту идею депутаты Госдумы могут обсудить уже этой осенью, заявил первый зампред комитета Госдумы по труду и соцполитике Михаил Тарасенко. Четверть россиян хотели бы возглавить компанию, где работают

Такая система уже существовала в России с 1991 по 2001 годы. Тогда в Фонд занятости населения отчислялся в разные годы от 1% до 2% от фонда оплаты труда. Однако в 2001 году Фонд занятости был ликвидирован, и пособия стали начислять напрямую из бюджета. По мнению депутата, такая система окажет положительное влияние и на людей, и на экономику.

Однако опрошенные Business FM представители бизнеса в целом скептично относятся к этой идее. Так, по мнению управляющего партнера компании Webster Константина Ковалева, большая часть налогов в России итак находится на плечах бизнеса, а 2% отчислений — серьезная сумма, грозящая потерей части прибыли. В то же время, генеральный директор компании по производству оптических приборов «Левенгук» Антон Епифанов не считает, что новый налог серьезно отразится на работе компаний, однако не исключает рост цен с целью компенсации.

По данным Росстата, на январь 2021 года численность безработных составила почти 4,5 млн человек. Из них 2,5 млн официально зарегистрированны, а значит, претендуют на пособие по безработице.