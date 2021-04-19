МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Почти треть сотрудников предприятий малого и среднего бизнеса в РФ не пробуют просить повышения зарплаты у начальства, потому что уверены, что это бесполезно, при этом каждый четвертый получает надбавку без запроса, показало исследование разработчика CRM для бизнеса "Мегаплан", которое есть в распоряжении РИА Новости.

Исследование основано на данных опроса более 1,8 тысячи сотрудников и руководителей предприятий малого и среднего бизнеса. "31,3% сотрудников российских компаний не обращаются к начальству с запросом на повышение зарплаты, поскольку уверены в том, что это не принесет никаких результатов… При этом четвертая часть опрошенных (24,6%) рассказали, что не обращаются с подобным вопросом к руководству, потому что им и так стабильно повышают зарплату", — показало исследование.

Еще 6,1% респондентов не обращаются с такими просьбами, потому что боятся испортить отношения с начальством. 14% участников опроса просят повышения зарплаты раз в год, а 8,1% — раз в полгода.

Примечательно, что почти 43% участников опроса рассказали о задержках зарплаты. Из них 22% ответили, что им задерживали вознаграждение единожды, а 16,8% его задерживали неоднократно. Лишь малой части опрошенных (4,1%) зарплату задерживают регулярно. Почти треть сотрудников отечественных компаний (32,7%) сталкивались с ситуацией, когда работодатель отказывался оплачивать проделанную работу. Однако более чем с половиной опрошенных такого не происходило.

Кроме того, почти 60% респондентов сообщили, что система оплаты в их компании прозрачная — они всегда знают, какую сумму в итоге получат в конце месяца. 23,9% рассказали, что также знают сколько получат, но лишь только формально — по итогам месяца сумма может отличаться. 17,1% признались, что понятия не имеют о том, сколько денег получат по итогам месяца.