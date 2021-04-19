МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Более половины россиян хотели бы открыть свое дело, показало исследование сервиса "Работа.ру" и "дочки" Сбербанка "Сбербанк страхование", которое есть в распоряжении РИА Новости.

В нем приняли участие более 5000 респондентов из всех регионов страны.

"Более половины опрошенных (51%) отметили, что в будущем хотели бы открыть свое дело. При этом 3% уже имеют собственный бизнес, а 46% не желают начинать предпринимательскую деятельность", — показало исследование.

Большинство жителей России (68%) хотели бы стать предпринимателями для улучшения своего финансового положения. Также более половины опрошенных (52%) указали, что собственный бизнес поможет им построить уверенное будущее. Еще 44% респондентов хотели бы иметь больше свободы благодаря своему делу, а 43% желают создать что-то особенное.

Кроме того, 31% участников исследования указали, что предпринимательство может помочь им чувствовать себя успешными. Каждый пятый опрошенный (21%) также считает, что собственный бизнес позволяет держать все под контролем.

Наконец, 11% жителей России рассказали, что свой бизнес позволит им чувствовать себя престижнее, а 9% хотели бы получить признание благодаря предпринимательской деятельности. В варианте "Другое" опрошенные чаще всего отмечали, что собственный бизнес позволит им стать независимыми, а также оградит от работы с плохими руководителями.