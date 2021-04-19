МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Компания Wainbridge, принадлежащая основателю ГК ПИК Кириллу Писареву, займется реновацией здания ресторана "Прага" на Арбате, сообщает РБК со ссылкой на Кирилла Писарева и совладельца "Праги" Мирослава Мельника.

"Я знаю Кирилла Писарева больше семи лет, мне нравятся проекты, которые он реализует. Мне, в свою очередь, не хватает девелоперского опыта, поэтому я привлек его", — цитирует издание Мельника.

Сколько стоит сделка, стороны не раскрывают. Опрошенные РБК эксперты предполагают, что 10-20% от бюджета проекта. "Это обычная ставка девелопера", — объясняет партнер Colliers Станислав Бибик.

По его словам, "есть и более комплексные схемы, когда девелоперам могут, например, дать долю в проекте".

Не исключено, что Писарев сможет принять и инвестиционное участие в проекте.