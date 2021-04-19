МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. "Норникель" и британская компания Johnson Matthey подписали условия долгосрочных поставок никеля и кобальта, сообщается на сайте ГМК. Совет директоров "Норникеля" рекомендовал финальные дивиденды за 2020 год

"ПАО "ГМК "Норильский никель", крупнейший мировой производитель палладия и высокосортного никеля, а также один из крупнейших производителей платины и меди, и британская компания тонких химических технологий Johnson Matthey подписали условия сделки о долгосрочных поставках критически важных металлов для строящегося производства Johnson Matthey в Финляндии", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Норникель" планирует поэтапно в течение пяти лет увеличить в полтора раза мощности своего финского предприятия Nornickel Harjavalta, выпускающего никель и кобальт для аккумуляторных батарей. Как отмечается в сообщении, Nornickel Harjavalta будет играть важную роль в удовлетворении требований компании Johnson Matthey для нужд производства прекурсоров и катодных активных материалов в Финляндии, а также на действующем заводе компании в Польше.

Добавляется также, что компании подписали меморандум о взаимопонимании для изучения возможностей дальнейшего расширения поставок металлов. "Стороны намерены сотрудничать по важным вопросам производственно-сбытовой цепочки в области материалов для батарей, включая разработку новых технологий растворения металлов, возможности многооборотной экономики с нулевым уровнем отходов, токенизацию цепочки поставок с помощью технологии блокчейн и повышение устойчивости производственно-сбытовой цепочки", — также говорится в сообщении. Минэкономразвития оценило введение экспортных пошлин на металлопродукцию

"Норникель" — диверсифицированная горно-металлургическая компания, крупнейший в мире производитель никеля и палладия, ведущий производитель платины, кобальта, меди и родия. Производственные подразделения группы расположены в РФ в Норильском промышленном районе, на Кольском полуострове и в Финляндии. Крупнейшие совладельцы — структуры ХК "Интеррос" бизнесмена Владимира Потанина (34,6% акций) и ОК "Русал" (27,82%).

Johnson Matthey — британская компания, занимающаяся, в частности, дистрибьюцией платиноидов и производством автомобильных катализаторов, со штаб-квартирой в Лондоне. Акции компании котируются на Лондонской фондовой бирже и входят в основной индекс биржи FTSE 100. Компания работает примерно в 30 странах мира.