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Ростуризм отмечает случаи отмены отелями брони для перепродажи
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Ростуризм отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в российских гостиницах для перепродажи по более высоким ценам, ведомство совместно с Федеральной антимонопольной... ПРАЙМ, 19.04.2021
отельеры, туризм, ростуризм, фас, туризм, новости, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ростуризм отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в российских гостиницах для перепродажи по более высоким ценам, ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для отельеров разъяснения о возможных штрафах, сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова.
"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее туристом, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, по более высоким ценам, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке", — сказала Лысенкова в ходе совещания в Совфеде.
"С тем, чтобы это пресечь,… мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае, направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для недопустимости такого рода практики", — добавила она.