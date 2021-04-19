МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Ростуризм отмечает случаи отмены брони туристов на проживание в российских гостиницах для перепродажи по более высоким ценам, ведомство совместно с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) подготовит для отельеров разъяснения о возможных штрафах, сообщила замруководителя Ростуризма Елена Лысенкова. Подорожал популярный у россиян туристический маршрут

"Есть недобросовестные практики, связанные с односторонней отменой брони, которая поступала ранее туристом, с целью последующей перепродажи по завышенной цене, по более высоким ценам, потому что сейчас ситуация поменялась на рынке", — сказала Лысенкова в ходе совещания в Совфеде.

"С тем, чтобы это пресечь,… мы совместно с ФАС подготовим разъяснения о требованиях и штрафных санкциях, которые в этот момент могут быть применимы при нарушении прав потребителя в этом случае, направим это всем гостиничным предприятиям, которые классифицированы и находятся в нашем реестре, для недопустимости такого рода практики", — добавила она.