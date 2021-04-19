МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, говорится в сообщении службы. ФАС проверит цены на авиабилеты после закрытия Турции

"ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы", — сообщает ведомство.

Служба указывает, что анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка.