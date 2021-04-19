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https://1prime.ru/business/20210419/833495143.html
ФАС изучит рост цен на гостиницы российских курортов
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в... ПРАЙМ, 19.04.2021
отдых, гостиницы, рост цен, фас, туризм, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ направила ценовые запросы в российские гостиницы на курортах страны, ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги в 2018-2021 годах, говорится в сообщении службы.
"ФАС России направила ценовые запросы в средства размещения на курортах России. Антимонопольное ведомство сравнит динамику роста цен на гостиничные услуги на курортах России в 2018-2021 годы", — сообщает ведомство.
Служба указывает, что анализ позволит определить насколько наблюдаемый сегодня рост, связанный с сезонностью, глобальной эпидемией коронавирусной инфекции и закрытием границ, отличается от обычных перепадов цен на рынке в доковидный период, и сделать вывод, насколько этот рост укладывается в обычные значения для рынка.