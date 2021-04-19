МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Крупнейший в мире производитель безалкогольных напитков Coca-Cola Company намерена повысить цены на свою продукцию из-за роста цен на сырье, что приводит к увеличению издержек производства, завил гендиректор компании Джеймс Куинси (James Quincey) в интервью телеканалу CNBC. Coca-Cola отчиталась о чистой прибыли за первый квартал

"Мы хорошо подстрахованы в 21-м году, но давление на 22-й год усиливается, поэтому необходимо будет повысить цены", — сказал Куинси, отмечая, что компания ожидает роста затрат на сырьевые товары в 2022 году. Он также отметил, что компания намерена управлять ростом цен "разумно".

При этом Куинси не уточнил, какие именно продукты компании затронет повышение цен. Телеканал также уточнил, что в последний раз Coca-Cola объявляла о повышении цен в 2018 году, сославшись на рост цен на алюминий.

Ранее Coca-Cola опубликовала свой финансовый отчет, согласно которому, чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала уменьшилась на 19% в годовом выражении и составила 2,245 миллиарда долларов. Coca-Cola отметила, что в первом квартале объем продаж показывал улучшение каждый месяц за счет восстановления рынков, где снижалась вызванная пандемией неопределенность.

Coca-Cola Company была основана в 1892 году, штаб-квартира находится в Атланте (штат Джорджия). Наиболее известные бренды компании — Coca-Cola, Fanta и Sprite.