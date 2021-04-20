МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Федеральная нотариальная палата (ФНП) предупредила о новом способе мошенничества, связанном с использованием поддельных QR-кодов на доверенностях и других нотариальных документах. Юрист предупредил, какие безобидные действия могут лишить вас денег

С декабря 2020 года на большинстве нотариальных документов в бумажной форме появилась специальная маркировка – QR-код, в котором зашифрованы основные реквизиты документа: сведения о заявителях или их представителях, дата совершения нотариального действия, вид действия и регистрационный номер, имя нотариуса, нотариальный округ. С помощью QR-кода любой человек может проверить, предъявили ему настоящий документ или печать и подпись нотариуса на бланке подделаны.

"Недавно был выявлен новый способ мошенничества с нотариальными документами. Злоумышленники подделывали и сам документ, и QR-код на нем. Сканируя его, человек попадал на специально созданный мошенниками фейковый сайт, интерфейс которого копировал вид настоящего сервиса проверки QR-кодов единой информационной системы нотариата", — рассказали РИА Недвижимость в палате.

Злоумышленники рассчитывали, что люди будут сканировать QR-код, не пользуясь сервисом на сайте ФНП, пояснили специалисты палаты и посоветовали пользователям обязательно убедиться, что открывшаяся при сканировании интернет-страница имеет адрес, начинающийся с "фнп.рф".

Как отметили в палате, появившиеся подделки были сразу же выявлены нотариусами, так как они проверяют подлинность документа иным образом, и нанести ущерб гражданам злоумышленникам не удалось. "Риски для граждан возникают тогда, когда они совершают какие-то действия, например, по предъявленной доверенности, без участия нотариуса", — предупредили в ФНП.

Чтобы избежать поддельных QR-кодов, в Федеральной нотариальной палате рекомендуют самостоятельно проверять доверенности и другие документы только через официальный сайт организации "notariat.ru".

Для самостоятельной достоверной проверки нотариального документа с QR-кодом необходимо зайти в раздел сайта "Проверка QR", разрешить сервису доступ к камере вашего устройства (смартфона, планшета или компьютера) и отсканировать с ее помощью код на документе. Сервис проверит код в единой информационной системе нотариата и сообщит, зарегистрирован ли там документ с такими реквизитами или нет, добавили в палате.

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