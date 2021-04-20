МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Каждый третий россиянин не исключает перехода в своем питании на веганство или вегетарианство, свидетельствуют итоги исследования онлайн-ритейлера "Самокат" и ГК "Эфко", имеющиеся в распоряжении РИА Новости. Диетолог рассказала о способах похудеть за две недели к весне

"Каждый второй россиянин старается следовать принципам экологичного потребления, отказываясь от одежды из натуральной кожи и меха, а 36% — рассматривают переход на веганство или вегетарианство", — показали результаты исследования, проведенного среди 3,35 тысячи человек.

Больше половины отказавшихся от мяса респондентов (51%) сделали это менее года назад: самая распространенная причина такого решения — польза для здоровья, и в этом уверено 44% опрошенных веганов и вегетарианцев. Но и самой популярной причиной неготовности перейти на альтернативную растительную пищу является сильная любовь к мясу: в этом призналось 52% опрошенных.

Каждый четвертый опрошенный (26%) отметил рост популярности в своем окружении альтернативного типа питания. Веганами или вегетарианцами себя считают 6% респондентов, а еще 12% следуют флекситарианству — растительной диете, которая допускает употребление мяса животных.

При этом 69% указывают на достаточное количество альтернативных продуктов и вегетарианских блюд в кафе и ресторанах, но почти каждый второй опрошенный вегетарианец (48%) все еще испытывает сложности с поиском товаров растительного происхождения в магазинах, а 28% — в ресторанах.

Результаты опроса также свидетельствуют, что больше половины респондентов (61%) едят продукты растительного происхождения ежедневно, а каждый второй является поклонником альтернативных напитков — например, соевого или миндального молока, а также других, а 64% — пробовали растительное мясо.

Кроме того, 87% веганов и вегетарианцев, участвовавших в опросе, не хотят приобщать к своему типу питания друзей и знакомых, уважая их право выбора, но при этом почти треть (31%) опрошенных хотят приучать к веганству или вегетарианству своих детей.

Читайте также:

McDonald’s будет продавать бургеры из искусcтвенного мяса