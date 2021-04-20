МОСКВА, 20 апр — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин в послании Федеральному Собранию в среду, вероятно, уделит особое внимание вопросу увеличения доходов населения, которое поддержит спрос, а также инвестициям и восстановлению экономики и бизнеса от последствий распространения коронавируса, ожидают опрошенные РИА Новости главы бизнес-объединений. В Кремле раскрыли подробности о послании Путина правительству

Федеральное послание президент огласит 21 апреля в 12.00 мск.

"Послание президента Федеральному Собранию является знаковым событием в жизни страны. Оно определяет долгосрочные стратегические инициативы. Ожидаю, что в послании будет три основных блока, помимо ответа на обострение международной обстановки", — прогнозирует глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин.

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ

По мнению Калинина, первый блок будет посвящен инициативам по увеличению доходов населения: индексация пенсий, увеличение заработной платы бюджетникам. Названы отрасли бизнеса, которые переживут коронакризис

"Второй — поддержка семей. Поскольку в посткоронавирусный период наша страна будет ещё несколько лет находиться в сложной демографической ситуации, это один из важнейших блоков. Для бизнеса также важна поддержка населения со стороны государства, ведь деньги всё равно придут на рынок и, в какой-то степени, поддержат малый бизнес", — подчеркнул собеседник агентства.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов отметил, что президент хорошо знает проблемы бизнеса. "Он неоднократно встречался с предпринимателями и экспертами, в том числе и со мной. Задачу, которую президент сейчас обозначил как главную — повышение уровня и качества жизни населения, невозможно решить вне рыночной экономики", — уверен он.

ОЖИДАНИЯ БИЗНЕСА

Калинин полагает, что третий блок заявлений по экономике будет связан с созданием высокотехнологичной и социальной инфраструктуры. "Думаю, основной посыл бизнесу в послании будет здесь и коснётся он стимулирования бизнеса больше инвестировать в современное производство, логистику, дороги, городскую среду, качество жизни и другое", — считает глава объединения.

Среди пожеланий бизнеса он указал на то, что новый Кодекс административных правонарушений должен перестать носить "репрессивный характер": "Штрафы для малого бизнеса должны быть резко снижены до уровня штрафов индивидуальных предпринимателей". "Сейчас действует мораторий на проверки бизнеса, их количество снизилось в три раза. Мы видим, что всё работает. Больших катаклизмов не произошло, следовательно, можно продолжать также работать. Мы надеемся, что в послании президента прозвучат пути решения вышеперечисленных проблем малого бизнеса", — выразил надежду глава "Опоры".

Президент "Деловой России" Павел Титов, в свою очередь, выразил надежду, что президент затронет тему роли бизнеса в большинстве национальных проектов, в том числе в новом нацпроекте "Туризм", а также стимулирования финансовой системы по выходу из последствий пандемии. Ростуризм рассказал о мерах поддержки туристической отрасли

ВОЗМОЖНОСТЬ РОСТА

Согласно Индексу RSBI, который рассчитывают "Опора России", банк ПСБ и Magram Market Research, в марте деловая активность малого и среднего бизнеса продолжила плавный рост и восстановилась до показателей 2019 года. Показатель достиг 52,2 пункта, что в последний раз отмечалось в первом полугодии 2019 года. Значение индекса выше 50 пунктов означает рост деловой активности.

Калинин отметил, что сегодня экономика находится в неустойчивой точке равновесия. "Восстановление идёт, но фрагментарное и неравномерное. Необходимо придать экономическому росту долгосрочный и уверенный тренд. Для малого бизнеса крайне важно остановить безудержный подъём цен на услуги естественных монополий. Также нужно снять барьеры на ключевых рынках сбыта и в экспорте. Важно наладить контроль за издержками, так как они слишком сильно выросли", — считает Калинин.

Борис Титов напомнил, что недавно докладывал президенту о предложениях в рамках новой экономической доктрины (НЭП "Рост для всех"). "Это, прежде всего, — разгосударствление экономики, больше реальной предпринимательской свободы, разбюрокрачивание госуправления, доступ к кредитам, снижение тарифов естественных монополий, "умные" налоги, ну и эффективная промышленная политика — выбор и поддержка приоритетов. Расти 5% плюс не так сложно, если разобраться", — заключил омбудсмен.