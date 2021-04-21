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Путин призвал продлить программу возврата средств за отдых в России
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Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. "Чтобы как можно... ПРАЙМ, 21.04.2021
кешбэк, возврат, отдых, послание федеральному собранию, владимир путин, туризм, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин предложил продлить до конца года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки.
"Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, предлагаю по меньшей мере до конца года продлить программу, по которой гражданину возвращается 20% его затрат на туристические поездки по России", — сказал Путин, выступая с посланием Федеральному собранию.
"Особо внимание мы должны уделить здоровью наших детей. Ведь именно в детстве на многие годы вперед закладываются основы здоровья. Детский отдых нужно сделать максимально доступным. В этой связи предлагаю в текущем году возвращать половину стоимости путевки при поездке в детский лагерь", — добавил президент.