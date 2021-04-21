МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин в ходе выступления с посланием Федеральному собранию призвал поощрять компании, которые вкладывают прибыль в развитие, а не направляют ее на выплаты дивидендов. Путин предложил новые ежемесячные выплаты беременным

Кроме того, нужно поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест, но частные инвестиции должны быть эффективны, подчеркнул глава РФ.

"И для поддержки создания новых рабочих мест государство будет поощрять предпринимательскую инициативу, стимулировать частные инвестиции. В прошлом году мы вдвое снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса — это решение будет приниматься на постоянной основе и пересмотру не подлежит", — заявил Путин.

"Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства, включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширения сбыта продукции, в том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний", — добавил президент.

"Талант предпринимателя — это, в первую очередь, талант созидателя, стремление менять жизнь к лучшему вокруг себя, создавать новые рабочие места. И такой настрой государство обязательно будет поддерживать", — сказал Путин.

"В современном мире, когда рыночная конъюнктура порой меняется почти каждый день, для бизнеса сохраняются высокие риски, особенно если речь идет о вложениях в долгосрочные проекты. Поэтому будем настраивать всю систему поддержки частных инвестиций, их эффективность будем оценивать по тому, какие новые продукты, услуги, технологии созданы для граждан, как вырос потенциал страны и каждого отдельного региона", — подчеркнул глава государства.