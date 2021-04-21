МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительству РФ поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта, сообщил президент России Владимир Путин. Путин предложил выдавать регионам кредиты из бюджета по ставке до 3%

Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию.

Президент отметил, что в 2020 году с 30% до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса.

"Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний", — сказал президент.

По его словам, программа льготного кредитования в России сработала благодаря ответственности бизнеса.

"В прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе, за счет льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность", — сказал он.