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Кабмин за месяц представит меры поддержки малого и среднего бизнеса
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Правительству РФ поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта, сообщил президент... ПРАЙМ, 21.04.2021
малый бизнес, послание федеральному собранию, владимир путин, новости, экономика, бизнес
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Правительству РФ поручено в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса, в том числе кредитные, налоговые и по расширению сбыта, сообщил президент России Владимир Путин.
Глава государства в среду выступает с посланием Федеральному собранию.
Президент отметил, что в 2020 году с 30% до 15% снизили страховые взносы для малого и среднего бизнеса.
"Это решение будет применяться на постоянной основе, пересмотру не подлежит. Поручаю правительству в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства. Включая меры налогового стимулирования, доступные кредиты, расширение сбыта продукции. В том числе за счет закупок со стороны крупных госкомпаний", — сказал президент.
По его словам, программа льготного кредитования в России сработала благодаря ответственности бизнеса.
"В прошлом году мы направили беспрецедентные ресурсы на поддержку экономики, в том числе, за счет льготных кредитов на выплату зарплат сохранили свыше 5 миллионов рабочих мест. Обращаю внимание, эта программа сработала, но сработала именно потому, что бизнес проявил ответственность", — сказал он.