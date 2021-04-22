МОСКВА, 22 апр – ПРАЙМ. Завышение цен на услуги и сдача в аренду общей долевой собственности жителей без их согласия являются наиболее распространенными способами "серого" заработка недобросовестных руководителей управляющих компаний, рассказали юристы, опрошенные РИА Недвижимость. Эксперт научил, как сократить коммунальные платежи за пустую квартиру

По словам управляющего партнера юридического бюро "Пропозитум" Дмитрия Галанцева, чаще всего цены завышают на ремонтные работы. Управляющая компания заключает договор с дружественной организацией, у которой стоимость работ может существенно отличаться от рыночной, а разница возвращается руководству УК, ответственному за заключение того или иного договора, поясняет он.

Юрист адвокатского бюро Asterisk Анастасия Хантимирова добавляет, что известны случаи, когда жители многоквартирных домов получают в квитанциях расчет по завышенным тарифам. Разница между тем, что заплатили жильцы и тем, что УК перечислила поставщику услуг, также кладется в карман.

По словам Галанцева, также распространена схема с передачей помещений, которые относятся к общей долевой собственности, в аренду под склады, магазины, кафе и мастерские, в то время как жильцы вправе получать за это компенсацию. "Управляющие компании пользуются элементарной правовой неграмотностью. Деньги идут напрямую в УК. Бывает, что протоколы общедомовых собраний просто подделываются", — объясняет Галанцев.

Если в помещении дома, которое относится к общедомовому имуществу, появился магазин, парикмахерская или склад, следует обратиться в УК и потребовать представить основание передачи объекта тому или иному арендатору, советует юрист.

Другой популярной схемой "заработка" управляющих компаний является включение в годовой отчет работ и услуг, которые компания фактически не оказывала, отмечает председатель коллегии адвокатов "Власова и партнеры" Ольга Власова. Составлен рейтинг проблем у россиян в сфере ЖКХ

"Формат годового отчета УК, который существует на сегодняшний день, не позволяет жителям многоквартирного дома проверить, какие работы и услуги были оказаны в реальности, хотя особо вопиющие нарушения можно увидеть в отчете. Например, завышение количества уборок подъездов, прочистка мусоропровода, который в реальности в конкретном доме отсутствует, и так далее", — поясняет Власова.

Для проверки выполненных услуг и объема выполненных работ Власова рекомендует собственникам на общем собрании принять договор управления многоквартирного дома со своими условиями и предусмотреть в нем четкую процедуру сдачи приемки оказанных по договору работ с подписанием ежемесячных или ежеквартальных актов.

В случае недобросовестных действий УК жильцам необходимо написать жалобу руководству организации, на которую оно должно отреагировать в течение десяти дней. Если ее руководство отказывается сотрудничать, рекомендуется обратиться в Роспотребнадзор и областную Жилинспекцию, советует Хантимирова. Жилинспекция проверит, соблюдает ли УК правила содержания и ремонта дома, и выпишет штраф по статье 7.22. КоАП РФ при их нарушении. Роспотребнадзор проверит, насколько качественно УК оказывает услуги по управлению домом – предоставляет ли информацию по запросам жильцов, не завышает ли тарифы на тепло, воду и содержание дома. При выявлении нарушений надзорный орган выдаст предписание об их устранении и взыщет убытки, которые понесли жильцы.

Юристы также напоминают, что за подделку протоколов руководство УК может быть привлечено к уголовной ответственности за мошенничество с использованием служебного положениям. Нарушителю грозит штраф от 150 до 500 тысяч рублей, либо принудительные работы, либо лишение свободы сроком до шести лет.

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