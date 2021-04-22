МОСКВА, 22 апр — ПРАЙМ. У Сбербанка и Mail.ru — добрые отношения, и они находят решения возникающих сложных проблем, так прокомментировал глава банка Герман Греф слухи о разделе компаниями своего совместного предприятия.

Газета Financial Times в марте со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщила, что Сбербанк и интернет-холдинг Mail.ru планируют разделить активы своего совместного предприятия. Газета отмечала, что причиной такого решения стали разногласия относительно стратегии сокращения убытков совместного бизнеса, а также дальнейшего пути его развития. Эксперт назвал диапазон колебания рубля в ближайший месяц

"У нас был эпизод "развода" с "Яндексом", и, на мой взгляд, он абсолютно объективен. Мы, когда входили в партнерство, до конца этого не осознавали. "Яндекс" строит свою экосистему, мы строим свою, и мы начинаем конкурировать практически по всем фронтам. Когда мы это увидели, то приняли решение очень цивилизованно расстаться, при этом сохранить добрые отношения", — сказал Греф в интервью РБК.

Банкир отметил, что с Mail.ru Group у Сбербанка значительно меньше конкурирующих направлений. "У нас очень добрые отношения, и мы находим решения возникающих аналогичных сложных проблем. Глупо было бы говорить, что они не возникают, потому что опять-таки — соприкасаются две экосистемы", — добавил Греф.