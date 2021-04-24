АФИНЫ, 24 апр – ПРАЙМ. Греция отменила обязательный карантин для въезжающих в страну граждан России при наличии у них одновременно отрицательного теста ПЦР и сертификата вакцинации, при этом продлено до 3 мая ограничение на въезд 4 тысяч россиян в неделю, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше. Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу вечером. Подорожал популярный у россиян туристический маршрут

Греция на фоне пандемии коронавируса разрешала въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений было увеличено в восемь раз.

Новое постановление будет действовать с 6.00 26 апреля до 6.00 3 мая.

Постоянные жители РФ могут въезжать на греческую территорию воздушным путём через девять аэропортов вместо трех. К аэропортам Афин, Салоников и Ираклиона добавились аэропорты Ханья на Крите, Керкира, Родос, Кос, Миконос и Санторини.

Разрешён въезд до четырех тысяч граждан России в неделю.

Граждане России за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form), указав свои контактные данные в Греции. Подтверждение заполнения формы PLF, которое автоматически электронным сообщением отправляется пассажиру, считает необходимым документом путешественника. Авиаперевозчик обязан проверить форму перед посадкой. По прилету авиапассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения.

По новому постановлению гражданам России не требуется в течение семи дней находиться на профилактическом карантине, если они предъявят одновременно отрицательный лабораторный тест методом ПЦР на коронавирус и сертификат о завершенной минимум за 14 дней до поездки вакцинации.

Тест должен быть сделан за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. В аэропорту прилета может быть сделан выборочный тест на COVID-19.

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Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис сообщил в интервью РИА Новости, что Греция планирует открыть границу для российских туристов с 14 мая, а если позволит эпидемиологическая ситуация – то и в начале мая. По его словам, гражданам России после открытия туризма надо или быть вакцинированным, или иметь отрицательный тест на коронавирус, или иметь антитела к коронавирусу после выздоровления.

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позднее объявил, что прием туристов начнется 15 мая.

Вместе с тем Греция с 19 апреля начала пилотное открытие границ для туристов, без карантина въехать смогут туристы с сертификатом вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом из ряда стран. Среди них – страны Евросоюза и Шенгенской зоны, США, Великобритания, Сербия, Израиль, ОАЭ. Сегодняшнее постановление расширяет список стран – в него добавлены Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея, Таиланд, Руанда и Сингапур.

Сообщалось, что Греция планирует принимать с 19 апреля без карантина и российских туристов, однако неделею назад Афины не включили россиян в пилотную программу.