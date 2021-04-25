МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. Большинству россиян, чтобы открыть малый бизнес, нужно до 1 миллиона рублей, говорится в исследовании Райффайзенбанка, которое имеется в распоряжении РИА Новости. Названа причина сокрушительного падения Bitcoin и других криптовалют

Авторы исследования опросили 1 тысячу человек, из них 26% — из городов с населением меньше миллиона, остальные – из городов-миллионников.

"Каждый пятый россиянин, желающий открыть свое дело, на старте планирует вложить 100-300 тысяч рублей. Почти 40% опрошенных рассчитывают на сумму от 300 тысяч до 1 миллиона рублей. Есть и те, кому достаточно 100 тысяч рублей или меньше", — выяснили авторы исследования.

Проще всего начать бизнес в Калининграде – здесь каждый второй респондент заявил, что для начала ему нужно не больше 100 тысяч рублей. Также с небольшим стартовым капиталом рассчитывают работать в Перми.

Дороже всего открыть свое дело в Москве и Санкт-Петербурге, показало исследование. В этих городах россияне рассчитывают стартовать в бизнесе не менее чем с 1 миллионом рублей, а лучше вложить до 3 миллионов рублей. А более 20% краснодарцев считают, что в их городе начальный капитал должен быть более 3 миллионов рублей.

При этом главный источник стартового капитала предпринимателя – его собственные сбережения и кредит в банке. К помощи партнеров, родственников или друзей готовы прибегнуть только 15% потенциальных предпринимателей.

"Не всегда для старта проекта нужны большие ресурсы. Всегда стоит убедиться, работает ли бизнес-модель и насколько активными могут быть продажи, а для этого важно не делать больших вложений на первом этапе. Привлекать кредит на старте не всегда целесообразно. А для работающей модели бизнеса – это хороший способ обеспечить развитие и рост", — отметил руководитель управления по работе с малым бизнесом Райффайзенбанка Денис Скоков.