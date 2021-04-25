МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В новом дачном сезоне россиян ждет сразу несколько изменений, за неисполнение некоторых из новых правил ждут штрафы, пишет "Парламентская газета". Туроператоры ждут роста спроса на майские туры минимум на 15%

Итак, шашлык теперь придётся готовить по новым противопожарным правилам.

Теперь возведение и оформление дачных строений, управление товариществом, лицензирование скважин, пожарная безопасность, вывоз мусора и и все то, что касается "шести соток", — все эти процедуры существенно изменит федеральный закон о садоводческих товариществах.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

К главным новшествам закона о садоводах относится введение упрощённого порядка выхода из садоводческого некоммерческого (СНТ), а также огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ), сокращение видов взносов, усиление господдержки садоводства и огородничества и другие нововведения.

"В конце прошлого года вступили в силу изменения в закон, которые упростили процедуру созыва общих собраний. Теперь в Уставе товарищества могут определяться конкретный день, время, место проведения и повестка ежегодного общего собрания. В этом случае собрание может проводиться без предварительного уведомления. Уведомлять садоводов нужно будет, только если в повестку включены дополнительные вопросы", — пишет издание.

"Дачная амнистия" продлена на пять лет — до 1 марта 2026 года. Поэтому те россияне, кто решит этим летом заняться оформлением своих построек на садовых участках, смогут сделать это в упрощённом порядке. Им необходимо направить уведомление в компетентный орган власти (чаще всего это орган местного самоуправления), в том числе и через МФЦ и портал госуслуг.

«Ограничение периода упрощённой регистрации дачных строений мотивирует граждан делать это. С другой стороны, я считаю, что такая регистрация и после завершения "дачной амнистии" должна проходить легко. Люди должны понимать, что если их дача, а иногда речь идёт о полноценных жилых домах, не зарегистрирована, то её как бы и нет. Вы не можете её ни продать, ни подарить, ни завещать. Для вас закрыт путь к решению многих важных вопросов. Именно это должно быть основной мотивацией к узакониванию прав на дачную недвижимость", — рассказал изданию председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

МАТКАПИТАЛ И НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Также в законе о садоводстве появилось разрешение на размещение жилого дома на дачном участке. Это значит, на эти строения распространяются все те же правила, что действуют для жилой недвижимости. В частности, многодетные семьи, кто сегодня получает от государства более миллиона рублей, могут направить эти деньги на решение жилищного вопроса.

Сюда входят:

материнский капитал — в 2021 году это 639 431 рубль,



450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Также стало возможно оформить налоговый вычет на жилой дом на садовом участке. Это положение в конце прошлого года утвердил Минфин.

ШАШЛЫК — НАШЕ ВСЕ

Помимо новых прав, садоводы приобрели и новые обязанности. В том числе, на владельцев участков в полном объёме распространяются требования земельного законодательства в части охраны и рационального использования земель. То есть, предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи; использование земельного участка в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, своевременная оплата платежей за землю и многие другие.

В Правилах противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, появился раздел, в котором устанавливаются правила безопасности при разведении костра во дворе частного дома, в том числе на садовом земельном участке. Это особо актуально в преддверии начала сезона шашлыков.