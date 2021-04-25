МОСКВА, 25 апр — ПРАЙМ. В новом дачном сезоне россиян ждет сразу несколько изменений, за неисполнение некоторых из новых правил ждут штрафы, пишет "Парламентская газета".

Регионы России. Крым

Туроператоры ждут роста спроса на майские туры минимум на 15%

Итак, шашлык теперь придётся готовить по новым противопожарным правилам.

Теперь возведение и оформление дачных строений, управление товариществом, лицензирование скважин, пожарная безопасность, вывоз мусора и и все то, что касается "шести соток", — все эти процедуры существенно изменит федеральный закон о садоводческих товариществах.

ДАЧНАЯ АМНИСТИЯ

К главным новшествам закона о садоводах относится введение упрощённого порядка выхода из садоводческого некоммерческого (СНТ), а также огороднического некоммерческого товарищества (ОНТ), сокращение видов взносов, усиление господдержки садоводства и огородничества и другие нововведения.

"В конце прошлого года вступили в силу изменения в закон, которые упростили процедуру созыва общих собраний. Теперь в Уставе товарищества могут определяться конкретный день, время, место проведения и повестка ежегодного общего собрания. В этом случае собрание может проводиться без предварительного уведомления. Уведомлять садоводов нужно будет, только если в повестку включены дополнительные вопросы", — пишет издание.

"Дачная амнистия" продлена на пять лет — до 1 марта 2026 года. Поэтому те россияне, кто решит этим летом заняться оформлением своих построек на садовых участках, смогут сделать это в упрощённом порядке. Им необходимо направить уведомление в компетентный орган власти (чаще всего это орган местного самоуправления), в том числе и через МФЦ и портал госуслуг.

«Ограничение периода упрощённой регистрации дачных строений мотивирует граждан делать это. С другой стороны, я считаю, что такая регистрация и после завершения "дачной амнистии" должна проходить легко. Люди должны понимать, что если их дача, а иногда речь идёт о полноценных жилых домах, не зарегистрирована, то её как бы и нет. Вы не можете её ни продать, ни подарить, ни завещать. Для вас закрыт путь к решению многих важных вопросов. Именно это должно быть основной мотивацией к узакониванию прав на дачную недвижимость", — рассказал изданию председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

МАТКАПИТАЛ И НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Также в законе о садоводстве появилось разрешение на размещение жилого дома на дачном участке. Это значит, на эти строения распространяются все те же правила, что действуют для жилой недвижимости. В частности, многодетные семьи, кто сегодня получает от государства более миллиона рублей, могут направить эти деньги на решение жилищного вопроса.

Сюда входят:

  • материнский капитал — в 2021 году это 639 431 рубль,
  • 450 тысяч рублей на погашение ипотеки при рождении третьего ребёнка.

Также стало возможно оформить налоговый вычет на жилой дом на садовом участке. Это положение в конце прошлого года утвердил Минфин.

ШАШЛЫК — НАШЕ ВСЕ

Помимо новых прав, садоводы приобрели и новые обязанности. В том числе, на владельцев участков в полном объёме распространяются требования земельного законодательства в части охраны и рационального использования земель. То есть, предотвращение и ликвидация загрязнения, истощения, деградации, порчи; использование земельного участка в соответствии с целевым назначением способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, своевременная оплата платежей за землю и многие другие.

В Правилах противопожарного режима в РФ, которые вступили в силу с 1 января 2021 года, появился раздел, в котором устанавливаются правила безопасности при разведении костра во дворе частного дома, в том числе на садовом земельном участке. Это особо актуально в преддверии начала сезона шашлыков.