АФИНЫ, 25 апр — ПРАЙМ. Туркомпании в Греции видят большой интерес у российских туристов к поездкам в Грецию, и все ждут полного восстановления регулярного авиасообщения, сообщил РИА Новости гендиректор компании Mouzenidis Travel Greece Георгий Масманидис.

Mouzenidis является крупнейшим российским туроператором по Греции. Болгария назвала условия для въезда туристов

Накануне было опубликовано межминистерское решение, по которому власти Греции отменили обязательный карантин для въезжающих в страну с 26 апреля граждан России при наличии у них полной вакцинации и отрицательного теста ПЦР, въезжать им теперь разрешено через девять аэропортов, а не через три, как раньше. При этом продлено на неделю, до 3 мая, ограничение на въезд 4 тысяч россиян в неделю. Россия 28 января объявила, что возобновляет авиасообщение с Грецией с 8 февраля, отметив, что рейсы Москва – Афины будут выполняться два раза в неделю.

"Все идет к тому, что, как и планировалось, полное открытие Греции будет 14 мая для всех, в том числе и для стран Восточной Европы, включая Россию, Украину, Белоруссию", — сказал Масманидис, комментируя решение.

Масманидис сказал, что туристический сезон будет открыт 14 мая, а 15 мая планируется отмена всех карантинных ограничений.

"Но если говорить по России, то пока у греческих авиакомпаний нет разрешений на полеты в Россию. Разрешение должен подтвердить оперативный штаб по России, чтобы как у российских авиакомпаний появились разрешения на полеты в Грецию, так и у греческих авиакомпаний должны появиться разрешения на полеты в Россию", — сказал Масманидис.

По его словам, отсутствие разрешений мешает начать нормальный туристический сезон.

"Пока не будет разрешений, трудно говорить о полном восстановлении полетной программы", — сказал он.

"Сейчас летают авиакомпании – "Аэрофлот" два раза в неделю, Aegean летает, но они летают по специальным разрешениям. Это не регулярное сообщение. Все ждут, когда восстановят регулярное сообщение, когда будет разрешение на чартерную программу и на регулярные полеты между Россией и Грецией", — сообщил Масманидис. Туроператоры ждут роста спроса на майские туры минимум на 15%

"Полеты уже запланированы, расписание есть, но под это расписание нужно получить разрешение", — сказал он.

Масманидис сказал, что подготовка к сезону идет в штатном режиме.

При этом бронирования на данный момент нет, поскольку все ждут официального открытия, сообщил он.

"Многие знают, что у греческих авиакомпаний нет разрешений. Это касается и нашей авиакомпании Ellinair, и Aegean. Поэтому все ждут, когда появится официальный документ. Надеемся, что он в ближайшие дни появится", — сказал глава компании.

Масманидис сказал, что запустить программу можно быстро.

"Просто если документ выйдет впритык к 14 мая, это будет немножко проблематично. Если он выйдет сейчас, то проблем никаких нет", — сказал он.

По его словам, во время туристической выставки в Москве в середине марта у россиян был очень большой интерес к поездкам в Грецию.

"Был очень большой интерес, он и остается, в том числе после закрытия Турции. Очень многие хотели бы переориентироваться на Грецию, и все ждут 14 мая, чтобы было видно, что все открылось и все работает. Хотя Греция уже начала принимать без карантина всю Европу и еще пять стран – Великобританию, Соединенные Штаты, Арабские Эмираты, Израиль, Сербию", — сказал Масманидис.

По его словам, граждане этих стран могут заехать или с ПЦР-тестом, или с полной вакцинацией.

Греция с 19 апреля запустила пилотный проект по открытию туризма.

Туристы из этих стран могут планировать поездки уже на все лето, считает специалист. Россиянам рассказали, что делать, если отпуск совпал с нерабочими днями

"У нас большой поток туристов из Сербии. И мы увидели, что сербский рынок зашевелился сразу после того, как пошли первые заезды в Грецию, заработало "сарафанное радио" — что все хорошо. Всплеск бронирования пошел в Сербии", — сказал он.

Масманидис затруднился сравнить нынешний поток с 2019 годом, поскольку сезон еще не начался, но заметил, что сербы начали больше бронировать на летний период.

Говоря о ситуации с открытием отелей, он сообщил, что многие отели запланировали открытие с 14 мая или немного позднее.

"Отели, ориентированные на греческий рынок, начнут открываться к Пасхе. Очень немногие отели уже открылись. Но в целом планируется открытие отелей во второй половине мая", — сказал Масманидис.

На вопрос о прогнозах на 2021 год, глава компании высказал мнение, что из России может приехать до 400 тысяч туристов.

"Мы разговаривали с другими операторами – партнерами, отельерами, и предполагается, что если все нормально будет и откроется, как обещали, с середины мая, то максимально можно будет достигнуть 50% от 2019 года, это порядка 400 тысяч российских туристов", — сказал Масманидис.