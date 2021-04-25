ХЕЛЬСИНКИ, 25 апр — ПРАЙМ. Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет в воскресенье прибыл в столицу Эстонии, сообщила пресс-служба Таллинского аэропорта. В Греции надеются на восстановление рейсов с Россией в ближайшие дни

"Российская авиакомпания "Аэрофлот" после более чем годового перерыва возобновила работу рейса Москва-Таллин-Москва, первый самолет Sukhoi Superjet в воскресенье вечером прибыл в столицу Эстонии. Из Таллина в Москву воздушное судно вылетит в 20.40 (совпадает с мск.). На первом этапе рейс будет обслуживаться раз в неделю по воскресеньям", — говорится в сообщении.

Несмотря на возобновление авиасообщения, по-прежнему действует ряд строгих правил, существенно ограничивающих свободный въезд из России в Эстонию. Посольство Эстонии в Москве подчеркивает, что все действующие на границе ограничения остаются в силе, в том числе запрет на туристические поездки в Эстонию.

В качестве исключения въезд в Эстонию разрешается дипломатам и их семьям, лицам, оказывающим жизненно важные услуги, работникам сферы международных пассажирских и транспортных перевозок, лицам, чьи прямые родственники по восходящей или нисходящей линии либо супруг(а) являются гражданами Эстонии или лицами, имеющими вид на жительство или право на проживание в Эстонии.

Въезд в Эстонию разрешен и лицам, получившим в порядке исключения специальное разрешение департамента полиции и погранохраны. В порядке исключения въехать в Эстонию можно, прежде всего, по семейным обстоятельствам (похороны, свадьба, болезнь члена семьи, неотложная встреча с членом семьи и некоторые другие случаи.).

Все, кто собирается въехать в Эстонию, обязаны до начала своей поездки заполнить медицинскую декларацию на сайте департамента здоровья. Это позволит быстрее пересечь границу, не ожидая в очереди, чтобы заполнить декларацию здоровья в бумажном виде. По прибытии в Эстонию действует требование соблюдать 10-дневный карантин, время пребывания в котором можно сократить, сдав два теста на коронавирус.