МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. "Полюс" в первом квартале 2021 года сократил добычу золота на 1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 591,7 тысячи унций, следует из сообщения компании. Цена золота корректируется вверх на ослаблении доллара

Выручка от реализации золота, по предварительным данным, выросла на 18% — до 1,017 миллиарда долларов при средней цене реализации 1,788 тысячи долларов за унцию (рост на 12%). Общий объем продаж увеличился на 7% — до 569 тысяч унций.

По отношению к предыдущему кварталу добыча золота снизилась на 17%. Компания объясняет это сезонным сокращением добычи на Россыпях и уменьшением производства аффинированного золота на Олимпиаде, Благодатном и Наталке. Выручка от реализации упала на 32%, средняя цена реализации уменьшилась на 4%. Объем продаж сократился на 17%.

Чистый долг компании в течение квартала снизился на 16% и на 31 марта составил 2,074 миллиарда долларов. Цена на медь обновила рекорд с 2011 года

Компания подтвердила ранее озвученный прогноз по добыче золота в 2021 году в объеме порядка 2,7 миллиона унций.

"Полюс" — крупнейший производитель золота в России и одна из ведущих мировых золотодобывающих компаний по объему добычи и минерально-сырьевой базы. Ключевые предприятия и проекты группы расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии. Основной бенефициар — бизнесмен Саид Керимов. "Полюс" в 2020 году снизил добычу золота на 3% — до 2,766 миллиона унций.