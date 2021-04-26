МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Американская Apple планирует в ближайшие пять лет инвестировать в бизнес в США более 430 миллиардов долларов и создать 20 тысяч новых рабочих мест по всей стране, говорится в сообщении компании. Разработчики Apple создают iPhone без кнопок

"За последние три года вклад Apple в США значительно превысил первоначальную пятилетнюю цель компании в 350 миллиардов долларов, установленную в 2018 году. Теперь Apple повышает уровень своих обязательств на 20% на следующие пять лет, поддерживая американские инновации и экономику в каждом штате. Инвестиции включают десятки миллиардов долларов на разработку микросхем нового поколения и инновации 5G в девяти штатах США", — пишет компания.

Новые инвестиции Apple в США включает прямые расходы, связанные с американскими поставщиками, инвестиции в центры обработки данных, капвложения в США и другие внутренние расходы, включая проекты Apple TV+ в 20 штатах и создание тысяч рабочих мест.

"Apple идет к достижению своей цели, поставленной в 2018 году, по созданию 20 тысяч новых рабочих мест в США к 2023 году. С сегодняшним новым обязательством Apple ставит цель создать 20 тысяч дополнительных рабочих мест в штатах по всей стране в течение следующих пяти лет", — пишет компания.

Apple, основанная в 1976 году, занимается производством персональных и планшетных компьютеров, аудиоплееров, телефонов, "умных" часов и программного обеспечения.