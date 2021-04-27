МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) возбудила дела против Северстали, ММК и НЛМК из-за монопольно высоких цен на плоский прокат, сообщает служба. ФАС проверит ценообразование на рынке недвижимости

ФАС провела анализ и сделала вывод о нарушении в связи с поступившими заявлениями о необоснованном росте цен на горячекатаный плоский прокат.

По данным ведомства, рост цен на прокат происходил более быстрыми темпами, чем рост стоимости сырья, необходимого для его производства. Спрос со стороны российских потребителей существенно не увеличился, что, соответственно, не могло вызвать повышение цен более чем на 50% за первое полугодие 2021 года.

"ФАС возбудила три дела на рынке плоского проката. По мнению ведомства, компании "Северсталь", "ММК" и ПАО "НЛМК" поддерживали монопольно высокие цены", — говорится в сообщении.

Отмечается, что рассмотрение в рамках трёх разных дел позволит избежать доступа компаний-конкурентов к коммерческой информации друг друга и согласования их позиции и действий. В случае установления факта нарушения организациям могут быть назначены оборотные штрафы.