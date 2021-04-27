МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Российские туроператоры считают обращение вице-премьера РФ Татьяны Голиковой с просьбой не продавать туры в Турцию после 1 июня знаком того, что эта страна не откроется для российских туристов в первом летнем месяце, это может произойти позже, такую точку зрения выразили опрошенные РИА Новости представители компаний. Аналитики рассказали, куда поедут россияне вместо Турции

"Мы расцениваем это обращение как предупреждение и знак, что с большей долей вероятности в июне Турцию и Танзанию не откроют. К этому нужно быть готовым. Но для официальных шагов туроператорам недостаточно заявления и просьбы, бизнесу необходима четкая позиция и правовой механизм", — сказала директор по развитию сети турагентств "ТБГ и Горячие туры" Татьяна Белова.

Она предполагает, что потери, которые понесет сфера и туристы, будут совершенно разными. "Турист может свои денежные средства использовать на другое путешествие, оставить на депозите у туроператора или оформить возврат", — пояснила собеседник агентства.

"У агентов ситуация иная, бизнес строится за счет агентского вознаграждения туроператора. Если путешествие не состоялось, то вознаграждения нет. У туроператора прибыль формируется от реализации турпродукта: нет реализации — нет прибыли", — добавила представитель компании.

Гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян считает, что для ряда туроператоров ситуация будет критической. "Операторы уже и так приостановили продажи. На рынке стоит стойкий скепсис по поводу объемов возобновления полетов. Рынок сейчас склоняется к открытию в августе. Как это было сделано в прошлом году, чтобы не вредить российскому курортному сезону", — сказал Мурадян.

"Один из сценариев — мы увидим частичное снятие запретов и увеличение частоты рейсов только в Москве, а из регионов, например, самолеты летать в Турцию и Танзанию не будут. Это все без запуска Египта делает болезненным текущую работу, потому что у россиян не остается летних направлений для отдыха", — добавил он.