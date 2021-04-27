МОСКВА, 27 апр — ПРАЙМ. Ростуризм готовит предложения по проведению в России осенью очередного этапа программы поддержки внутреннего туризма с частичной компенсацией средств на турпутевки, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с журналистами. Платежная система "Мир" подготовилась к туристическому сезону

"Программа очень хорошо работает на поддержку так называемого "низкого сезона", когда больше возможностей и свободной инфраструктуры, в отличие от "перегретых" пиков сезона. Речь о весне — начале лета, и осенне-зимнем периоде. Поэтому мы уже сейчас готовим предложения по отдельному окну продаж на осень и вплоть до конца года", — сказала Догузова.

Правительство РФ на заседании во вторник обсуждало выделение дополнительных 4,7 миллиарда рублей на продление программы туристического кешбэка. "Сегодня правительство приняло решение о выделении дополнительных средств на туристический кешбэк в размере 4,7 миллиарда рублей", — сказала Догузова журналистам.

По ее словам, выделение дополнительных средств позволит продолжить текущий этап программы, когда туристы могут отправиться в поездку в любой регион страны до 30 июня. "Покупки можно совершать до 15 июня, то есть еще целых полтора месяца…. Дополнительные деньги позволят доступнее отдохнуть еще 1 миллиону наших граждан", — добавила глава ведомства.

В России в настоящее время проходит очередной, третий этап программы поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств. Он стартовал в ночь с 17 на 18 марта, приобрести поездки можно по 15 июня, а отправиться в путешествие — по 30 июня.

Условия программы остаются прежними: продолжительность тура или проживания в гостинице должна составлять не менее двух ночей, сумма возврата — 20% стоимости тура, но не более 20 тысяч рублей. Кешбэк начисляется только за поездки, оплаченные картой "Мир". Изначально правительство РФ выделило на новый этап программы туристического кешбэка 2 миллиарда рублей.

Догузова указала, что первоначально выделенные средства закончились "практически за месяц". "Программа очень популярна: туристы экономят существенную сумму, а сам механизм автоматического возврата средств на карточку очень удобен и понятен людям. Суммарно только этой весной доступнее поехать по стране смогли более 700 тысяч человек, а вместе с прошлым годом программой воспользовалось больше миллиона туристов", — отметила она.