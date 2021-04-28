МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Тюмень обошла все российские города по росту стоимости жилья на вторичном рынке в марте, выяснила для РИА Новости консалтинговая группа SRG. Россиянам обещают скидки на квартиры

За месяц цены в этом городе выросли на 4,81% с 74 481 рубля за квадратный метр до 78 064 рублей. В тройку лидеров также входят: Омск — за март квартиры там подорожали на 4,64% и Казань – (2,76%).

В Москве, которая заняла восьмое место рейтинга, средняя стоимость жилья составила 251 523 рубля за квадратный метр, рост — 2,08%. Санкт-Петербург — на 11-ом месте, недвижимость выросла на 1,82%.

Аутсайдером рейтинга стал Волгоград, показав незначительный рост в 0,38%. Рост менее 1% показали цены на вторичное жилье в Тольятти, Саратове, Челябинске и Уфе.

"Несмотря на перегретый рынок, недвижимость пока не начала снижение в цене, в среднем по стране рост составляет порядка 2%", — отмечают аналитики ГК SRG.

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