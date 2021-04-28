МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. "AliExpress Россия" запускает фармацевтическое направление по модели click & collect (заказ товара через интернет и получение его в аптеке), ассортимент будет представлен сервисом "Все Аптеки", следует из сообщения компании. Сбербанк начнет продавать лекарства в отделениях

"AliExpress Россия" открывает новую локальную категорию с аптечным ассортиментом. Заказать лекарства и сопутствующие товары можно будет во всех городах России", — говорится в сообщении.

Аптечная витрина будет размещена в мобильном приложении "AliExpress Россия", пользователи площадки смогут заказать лекарственные препараты, биологически активные добавки, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы — всего для заказа будет доступно более 15 тысяч товаров от аптечных сетей.

"В разделе "Есть!" ("Супермаркет и аптека") будет отображаться наличие и стоимость товара. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить их в аптеке", — добавили в сообщении.

Отмечается, что все представленные на площадке лекарственные препараты имеют государственную регистрацию и коды маркировки информационной системы оператора цифровой маркировки, Центра развития перспективных технологий "Честный знак".

"AliExpress Россия" — совместное предприятие крупнейшей в Китае интернет-компании Alibaba Group, Mail.ru Group, "Мегафона" и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана в октябре 2019 года, включает в себя маркетплейсы AliExpress, Tmall, Pandao и направление социальной коммерции "ВКонтакте", в рамках которого можно покупать товары внутри соцсети с помощью мини-приложения AliExpress.