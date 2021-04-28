МОСКВА, 28 апр — ПРАЙМ. Риск банкротств компаний в России в 2021 году снизился втрое по сравнению с предыдущим годом, но по-прежнему остается высоким, заявила вице-президент, директор центра социально-экономических исследований ЦСР Лора Накорякова. Исследователи рассказали, какая сумма нужна россиянам для запуска бизнеса

"Риск банкротства был очень высок в течение всего 2020 года и к началу 2021 года риск банкротств снизился в три раза – достигал порядка 11%. На сегодняшний день 7% компаний говорят о том, что им придется закрыть бизнес к концу 2021 года", — сказала Накорякова, выступая на онлайн-конференции "Бизнес-климат России".

"На самом деле, несмотря на то что показатель снизился в три раза, он все-таки остается на высоком уровне", — отметила эксперт. Более того, по ее словам, сейчас риск банкротства в районе 7% сопровождается еще и довольно высоким уровнем неопределённости: то есть, еще 12% компаний могут переместиться в сторону находящихся под риском банкротства.

"Безусловно, мы не хотим этого ожидать, и не будем этого прогнозировать", – подчеркнула она.

Самый высокий уровень неопределенности, по данным ЦСР, отмечаемая в трех отраслях:

сфера услуг;

финансы, инвестиции, страховая деятельность;

сектор высоких технологий.

Причем финансовый и IT-сектора впервые с начала коронавирусного кризиса оказались с зоне риска: в прошлом году они, напротив, отличались высоким уровнем оптимизма и низким уровнем банкротств. Главная причина изменения ситуации, по словам Накоряковой, – падение спроса в этих секторах.