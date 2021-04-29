МОСКВА, 29 апр— ПРАЙМ. Производители зафиксировали снижение отпускных цен на яйца с начала этой недели, рассказал "Известиям" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Производители молока просят расширить господдержку отрасли

По его словам, они в значительной степени приблизились к стоимости продукции в начале года. Эксперт не уточнил, о каком снижении в процентах идет речь.

Лахтюхов добавил, что торговые сети уже сделали запасы продукции накануне празднования Пасхи, поэтому снизили объемы закупок у производителей. Снижение спроса на яйца повлекло за собой и уменьшение отпускной цены.

Гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева подтвердила изданию, что отпускные цены производителей начали снижаться десять дней назад, они уже уменьшились на 5–10% на яйцо столовое первой и второй категории. Ритейлеры закупили необходимый объем продукции и ее востребованность упала, и это сказалось на стоимости яиц у производителей.

В пресс-службе Минсельхоза отметили, что за последние несколько недель рост цен производителей на куриные яйца замедлился. Ведомство ожидает, что в ближайшее время стоимость этой продукции начнет снижаться.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов сказал, что ведомство внимательно следит за ситуацией с ценами на социально значимые товары. Оперативные данные свидетельствуют о том, что отпускные цены на куриные яйца действительно снижаются. Однако оценить, подешевел ли продукт в рознице, можно будет после того, как Росстат опубликует свои показатели, уточнил чиновник.

По последним данным Росстата, в январе средняя по стране розничная цена за десяток яиц составила 75,38 рублей, в феврале — 77,13 рублей (рост на 2% к началу года), а в марте — 81,33 рублей (почти 8%).

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