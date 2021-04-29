МОСКВА, 29 апр — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году снизил вознаграждение правлению и совету директоров на 4,8% по сравнению с 2019 годом — до 3,026 миллиарда рублей, говорится в отчетности компании по МСФО. Чистая прибыль "Газпрома" за прошлый год снизилась почти в девять раз

"Краткосрочное вознаграждение ключевого управленческого персонала (членов совета директоров и правления ПАО "Газпром"), включая заработную плату, премии и вознаграждение за участие в органах управления организаций группы, составило около 3 026 миллиона рублей и 3 180 миллиона рублей за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года соответственно", — сообщается в отчете.

"Газпром" — глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности — геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт теплоэнергии и электроэнергии.

Чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам компании, за 2020 год снизилась в 8,9 раза по сравнению с предыдущим годом и составила 135,341 миллиарда рублей.