МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средний срок выданной в марте в России ипотеки обновил рекорд: 233,8 месяца, или почти 19,5 лет, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Апартаменты в России могут получить статус жилых помещений

Это максимальный показатель за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года. Показатель стабильно растет с октября – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.

Российские банки в прошлом месяце также резко нарастили ипотечное кредитование — число выданных кредитов подскочило на 22,9%, до 178,1 тысячи. При этом объем предоставленных кредитов вырос на 24,2% и превысил 0,5 триллиона рублей.

Общий объем задолженности граждан по ипотеке также вырос в прошлом месяце — на 2,4%, до рекордных 9,8 триллиона рублей.

Средняя же ставка по ипотеке в текущем году ведет себя достаточно стабильно: в марте она составила 7,23% после 7,26% месяцем ранее.