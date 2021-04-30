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2021
https://1prime.ru/business/20210430/833584503.html
Средний срок ипотеки в России обновил максимум
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Средний срок выданной в марте в России ипотеки обновил рекорд: 233,8 месяца, или почти 19,5 лет, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ. Это максимальный... ПРАЙМ, 30.04.2021
ипотека, недвиджимость, недвижимость, новости, бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Средний срок выданной в марте в России ипотеки обновил рекорд: 233,8 месяца, или почти 19,5 лет, следует из анализа РИА Новости, проведенного на основе данных ЦБ.
Это максимальный показатель за все время публикации данных, начиная с начала 2018 года. Показатель стабильно растет с октября – тогда он достиг отметки в 219,7 месяца, а в конце года увеличился до 225,1 месяца.
Российские банки в прошлом месяце также резко нарастили ипотечное кредитование — число выданных кредитов подскочило на 22,9%, до 178,1 тысячи. При этом объем предоставленных кредитов вырос на 24,2% и превысил 0,5 триллиона рублей.
Общий объем задолженности граждан по ипотеке также вырос в прошлом месяце — на 2,4%, до рекордных 9,8 триллиона рублей.
Средняя же ставка по ипотеке в текущем году ведет себя достаточно стабильно: в марте она составила 7,23% после 7,26% месяцем ранее.