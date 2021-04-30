МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Гендиректором популярного видеосервиса TikTok назначен бывший финансовый директор владеющей им компании ByteDance Шудзи Чу (Shouzi Chew), говорится в сообщении компании.

Кроме того, главным операционным директором TikTok станет Ванесса Паппас (Vanessa Pappas), которая ранее исполняла обязанности временного руководителя TikTok, добавляет компания.

"Сегодня TikTok назначил нового генерального директора и главного операционного директора в рамках стратегической реорганизации, направленной на оптимизацию… команды TikTok и на поддержку беспрецедентного роста компании", — сообщил TikTok.

TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.