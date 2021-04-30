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TikTok назначил нового гендиректора
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Гендиректором популярного видеосервиса TikTok назначен бывший финансовый директор владеющей им компании ByteDance Шудзи Чу (Shouzi Chew), говорится в сообщении компании. Кроме... ПРАЙМ, 30.04.2021
tiktok, гендиректор, новости, технологии, бизнес, ит-бизнес
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Гендиректором популярного видеосервиса TikTok назначен бывший финансовый директор владеющей им компании ByteDance Шудзи Чу (Shouzi Chew), говорится в сообщении компании.
Кроме того, главным операционным директором TikTok станет Ванесса Паппас (Vanessa Pappas), которая ранее исполняла обязанности временного руководителя TikTok, добавляет компания.
"Сегодня TikTok назначил нового генерального директора и главного операционного директора в рамках стратегической реорганизации, направленной на оптимизацию… команды TikTok и на поддержку беспрецедентного роста компании", — сообщил TikTok.
TikTok — приложение для создания и просмотра коротких видео, принадлежащее китайской компании ByteDance. Выпущенное в 2018 году, оно стало лидером в сегменте приложений для коротких видео в Китае и завоевывает популярность по всему миру.