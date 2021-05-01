МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", несмотря на то, что бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". 

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Директор ISP Хериберто Гарсия заявил, что он запрашивает у России ту же информацию, что хотел получить Anvisa, о возможном присутствии аденовируса, который может размножаться и, возможно, вызвать побочную реакцию у получателя вакцины.

При этом он добавил, что данные из Аргентины и Мексики, где уже используется "Спутник V", показали, что случаи побочных эффектов среди получателей этой вакцины были не более серьезными, чем среди чилийских граждан, привившихся вакцинами от Pfizer и BioNTech или Sinovac.

Он также заявил, что даже если разработчики российской вакцины предоставят информацию о наличии "способных к репликации аденовирусов", необязательно, что регулятор отклонит ее.

"Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19", — заявил Гарсия в интервью агентству Рейтер.

Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были "на 100% положительными".

При этом он назвал отказ Бразилии от "Спутника V" из-за отсутствия документации "обоснованным", но сказал, что ISP избежит подобной проблемы, настаивая на предоставлении всей необходимой документации о препарате, прежде чем официально рассматривать его для использования в Чили.

В минувший понедельник бразильский регулятор Anvisa не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.

В четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус сообщил, что бразильский регулятор Anvisa не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации, полученной из России. После этого в Twitter "Спутника V" появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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