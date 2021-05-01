МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Чилийский Институт общественного здравоохранения (ISP) не увидел доказательств проблем с российской вакциной от коронавируса "Спутник V", несмотря на то, что бразильский регулятор Anvisa отклонил запрос региональных правительств на импорт "Спутника V" до предоставления "недостающей информации". Попова рассказала, сколько держится иммунитет после вакцинации от COVID

Директор ISP Хериберто Гарсия заявил, что он запрашивает у России ту же информацию, что хотел получить Anvisa, о возможном присутствии аденовируса, который может размножаться и, возможно, вызвать побочную реакцию у получателя вакцины.

При этом он добавил, что данные из Аргентины и Мексики, где уже используется "Спутник V", показали, что случаи побочных эффектов среди получателей этой вакцины были не более серьезными, чем среди чилийских граждан, привившихся вакцинами от Pfizer и BioNTech или Sinovac.

Он также заявил, что даже если разработчики российской вакцины предоставят информацию о наличии "способных к репликации аденовирусов", необязательно, что регулятор отклонит ее.

"Мы должны найти баланс между выгодой от получения вакцины и отказа от вакцинации. Если вирус реплицируется, вы в крайнем случае заболеете обычной простудой. Если вы не вакцинируетесь, то можете заразиться COVID-19", — заявил Гарсия в интервью агентству Рейтер.

Он подчеркнул, что переговоры с РФПИ начались месяц назад и до сих пор были "на 100% положительными".

При этом он назвал отказ Бразилии от "Спутника V" из-за отсутствия документации "обоснованным", но сказал, что ISP избежит подобной проблемы, настаивая на предоставлении всей необходимой документации о препарате, прежде чем официально рассматривать его для использования в Чили.

В минувший понедельник бразильский регулятор Anvisa не разрешил импорт и использование в стране "Спутника V". На заседании, которое продолжалось почти пять часов, были представлены заключения экспертов ведомства и их мнения относительно безопасности и эффективности российского препарата. Одним из доводов в пользу запрета на импорт вакцины стало утверждение, что ее второй компонент содержит способный к воспроизведению аденовирус.

В четверг глава управления регулятора по медикаментам и биологической продукции Густаву Мендес Лима Сантус сообщил, что бразильский регулятор Anvisa не проводил собственных исследований российской вакцины, а его заключения были основаны на документации, полученной из России. После этого в Twitter "Спутника V" появилось сообщение о намерении разработчиков вакцины подать в суд на Anvisa за распространение ложной информации.

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" одобрена уже в 64 странах с общим населением свыше 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.

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