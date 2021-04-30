АНКАРА/МОСКВА, 30 апр — ПРАЙМ. Турция разрешила использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" в экстренных ситуациях, заявил глава минздрава республики Фахреттин Коджа.

"В результате исследований и оценки комитета по лекарственным препаратам и медицинскому оборудованию Турции принято решение выдать разрешение на использование вакцины "Спутник V" в экстренных ситуациях. Желаю, чтобы это было на благо обеих стран. Таким образом, российская вакцина станет третьей, которая будет применяться в нашей стране", — написал Коджа в Twitter. Кремль сообщил об авральном выпуске "Спутника V" из-за спроса в мире

О регистрации "Спутника V" в Турции заявил и РФПИ. "Российский фонд прямых инвестиций объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Министерством здравоохранения Турецкой Республики. Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA). Турция стала 63-й страной, где одобрено применение "Спутник V", — говорится в сообщении фонда.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев, слова которого приводятся в сообщении, отметил, что "Спутник V" используется в десятках стран, при этом пост-вакцинационные исследования, проведенные в ряде государств, показывают, что препарат является самой безопасной и эффективной вакциной против коронавируса.

"Применение вакцины в Турции позволит спасти множество жизней, предотвратить распространение вируса, сформировать долгосрочный иммунитет у населения и поможет скорее вернуться к нормальной жизни", — добавил Дмитриев.

В понедельник РФПИ сообщил, что договорился с турецкой Viscoran Ilac о сотрудничестве для производства в стране вакцины "Спутник V", его планируется начать в течение ближайших нескольких месяцев на нескольких предприятиях.

Российская вакцина "Спутник V" против коронавируса одобрена уже в 63 странах с общим населением более 3,2 миллиарда человек. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и НИЦ Гамалеи.