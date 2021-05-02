С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 мая — ПРАЙМ. В Санкт-Петербурге в воскресенье стартует официальное открытие летнего туристического сезона, в честь этого в городе запланированы праздничные мероприятия, сообщили в пресс-службе комитета по развитию туризма Петербурга.

"Праздник официального открытия Всероссийского летнего туристического сезона пройдёт в нашем городе впервые. Мероприятия пройдут на территории всего Петербурга, на его улицах и реках и каналах, в разных районах и у разных станций метро", — сообщил председатель комитета по развитию туризма Сергей Корнеев. Правительство продлило программу туристического кешбэка

РЕЧНОЙ КАРНАВАЛ

Речной карнавал начнется в Петербурге в 12 часов. Как сообщает пресс-служба комитета, кавалькада из более чем 20 костюмированных кораблей проследует от реки Фонтанки по Крюкову каналу до реки Мойки и Зимней канавки. Возглавит колонну корабль "Санкт-Петербург", а главным украшением праздничной флотилии корабль, посвященный небесному покровителю Петербурга князю Александру Невскому. Завершит карнавальное речное шествие корабль, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. На протяжении всего маршрута прохождения судов петербуржцы и гости города смогут наблюдать театрализованные выступления и перформансы участников.

ФЕСТИВАЛЬ ЛЕДОКОЛОВ И ВАЛЬС БУКСИРОВ

Также с 12 часов можно будет посетить действующие ледоколы: "Иван Крузенштерн", "Капитан Зарубин" и "Капитан Николаев". Они разместятся вдоль набережной Лейтенанта Шмидта на Васильевском острове. Планируется, что на борту ледоколов о полярных профессиях и истории освоения и современности Арктики расскажут курсанты Морского технического колледжа имени адмирала Д.Н. Синявина.

В акватории Невы у Благовещенского моста начнется вальс буксиров. Под классическую музыку, рассекая волны, в вальсе закружатся три военных буксира.

"Красивое зрелище для зрителей — это четкая и слаженная работа для команд судов. Буксирам противостоит сильное течение Невы, и чтобы удержаться и не сойти с импровизированной сцены, необходима ювелирная точность расчётов", — анонсируют мероприятие в комитете по туризму. Туризм – новая нефть. Что получат инвесторы от вложений в отрасль

УЛИЧНЫЕ МУЗЫКАНТЫ И ЭКСТРИМ-ШОУ

Весь день в центре Петербурга на 8 площадках расположатся небольшие концертные площадки. Около 30 петербургских молодежных групп и исполнителей дадут концерты для гостей и жителей города. А вечером акватория Невы станет площадкой для экстрим-шоу флайбордистов и гидроциклистов, которое пройдёт в районе Стрелки Васильевского острова. В финале небо над Санкт-Петербургом озарится сотнями огней. Шоу дронов станет ярким завершением церемонии открытия туристического сезона, отмечают организаторы.