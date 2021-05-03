2021-05-03T11:49:13+03:00
2021-05-03T11:49:13+03:00
2021-05-03T11:49:13+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210503/833593119.html
Россиянам подсказали необычные высокооплачиваемые вакансии
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Эксперты сервиса по поиску вакансий "Работа.ру" подготовили рейтинг необычных объявлений в России, которые оплачиваются по ставке выше 100 тысяч рублей в месяц, пишет RT. Итак,... ПРАЙМ, 03.05.2021
новости, бизнес, общество
https://1prime.ru/images/83228/04/832280488.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83228/04/832280488.jpg
https://1prime.ru/images/83228/04/832280485.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83228/04/832280485.jpg
https://1prime.ru/images/83228/04/832280482.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83228/04/832280482.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Эксперты сервиса по поиску вакансий "Работа.ру" подготовили рейтинг необычных объявлений в России, которые оплачиваются по ставке выше 100 тысяч рублей в месяц, пишет RT.
Итак, самой высокооплачиваемой вакансией в Москве объявление о поиске специалиста по обслуживанию холодильников. Он будет проводить диагностику и обслуживание бытовых холодильников, а также консультировать клиентов.
Кандидату предлагают от 175 тысяч рублей в месяц.
До 150 тысяч готовы платить колористу в Тюмени. Он будет заниматься подбором красок для ремонта автомобилей.
Другая вакансия с зарплатой в 150 тысяч — врач лечебной физкультуры. Специалист должен владеть английским и немецким языками, иметь высшее образование и действующий профильный сертификат по специальности, а также загранпаспорт.
В Санкт-Петербурге компенсацию до 130 тысяч рублей предлагают трубогибщику на судостроительном заводе.