МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Эксперты сервиса по поиску вакансий "Работа.ру" подготовили рейтинг необычных объявлений в России, которые оплачиваются по ставке выше 100 тысяч рублей в месяц, пишет RT.

Итак, самой высокооплачиваемой вакансией в Москве объявление о поиске специалиста по обслуживанию холодильников. Он будет проводить диагностику и обслуживание бытовых холодильников, а также консультировать клиентов.

Кандидату предлагают от 175 тысяч рублей в месяц.

До 150 тысяч готовы платить колористу в Тюмени. Он будет заниматься подбором красок для ремонта автомобилей.

Другая вакансия с зарплатой в 150 тысяч — врач лечебной физкультуры. Специалист должен владеть английским и немецким языками, иметь высшее образование и действующий профильный сертификат по специальности, а также загранпаспорт.

В Санкт-Петербурге компенсацию до 130 тысяч рублей предлагают трубогибщику на судостроительном заводе.