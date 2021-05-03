МОСКВА, 3 мая — ПРАЙМ. Совокупное состояние миллиардеров из РФ за первые четыре месяца года выросло на 27,94 миллиарда долларов, больше всех обогатился основной владелец "Северстали" Алексей Мордашов, а единственной женщиной в списке стала основательница и гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук — 16-е место и плюс 443 миллиона долларов, до 9,53 миллиарда, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для некоторых компаний расчет осуществляется исходя из соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Всего рейтинг BBI включает в себя 500 богатейших людей мира. В настоящее время в него входят 24 гражданина РФ.

Самый значительный рост богатства с начала года зафиксирован у Мордашова, находящегося на третьей строчке рейтинга, — на 5,19 миллиарда долларов, до 28,2 миллиарда. Также заметно выросло состояние основного бенефициара НЛМК Владимира Лисина — на 4,57 миллиарда, до 28,4 миллиарда долларов.

При этом снизилось состояние за период только у шестерых. Больше всех потерял Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") — 720 миллионов долларов, до 20,4 миллиарда. Потери также понес бенефициар "Еврохима" и СУЭК Андрей Мельниченко — минус 511 миллионов, до 17,6 миллиарда, и основатель компании "Альфа-групп" Михаил Фридман — минус 562 миллиона, до 13,9 миллиарда долларов. Какие автомобили меньше всего дешевеют при перепродаже

На первом месте находится один из основных владельцев "Норникеля" Владимир Потанин (рост на 2,06 миллиарда долларов, до 32,1 миллиарда). Следом, после Лисина и Мордашова, — совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон, его капитал вырос на 3,18 миллиарда долларов, до 27,9 миллиарда. Пятое место сохранил Усманов.

Шестое и седьмое места заняли совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов и Роман Абрамович (Evraz). Их богатство выросло на 1,89 миллиарда и 310 миллионов, до 19,2 миллиарда и 18,7 миллиарда долларов соответственно. На восьмом месте находится Геннадий Тимченко, владеющий долями в "Новатэке" и "Сибуре", его состояние с начала года стало больше на 1,57 миллиарда, до 18,2 миллиарда долларов. На девятом и десятом местах оказались Мельниченко и основной владелец "Реновы" Виктор Вексельберг (рост богатства на 844 миллиона, до 16,9 миллиарда долларов).