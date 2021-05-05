МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Общероссийский народный фронт (ОНФ) выступил с инициативой ввести законодательную ответственность за овербукинг, когда отели резервируют больше броней, чем имеющееся у них число мест. Названы примерные сроки открытия Египта

"Общественники настаивают на введении ответственности за овербукинг в отелях на уровне законодательства. Это позволит избежать ситуаций, когда турист приезжает в забронированный отель или санаторий, а оказывается, что мест нет, потому что бронирований произведено больше, чем может принять объект размещения", — говорится в сообщении ОНФ.

Уточняется, что ОНФ с 2018 года настаивает на введении ответственности авиакомпаний за овербукинг, сейчас в случае продажи большего количества билетов, чем мест в самолете, пассажиру предлагается возместить ущерб в десятикратном размере, однако про ответственность за овербукинг в местах размещения речи пока не идет.

"Люди купили билеты, забронировали проживание, полностью спланировали свое путешествие, приехали в гостиницу, а им говорят: "Извините, свободных номеров нет, произошёл технический сбой". Так вот, таким "техническим сбоем" очень часто прикрываются за пресловутый овербукинг. Конечно, отельеры стараются помочь, предлагают другие, более дешевые номера или договариваются с соседними отелями-партнерами, но потраченные нервы и испорченное впечатление об отдыхе и туризме – в лучшем случае. В худшем – туриста нигде не принимают, и люди в свой отпуск фактически остаются на улице", — цитирует ОНФ слова Дениса Полунчукова, координатора проекта "Путешествуем по России".

По его словам, проблема в том, что на сегодняшний день в российском законодательстве нет понятия "овербукинг", предусмотрена ответственность только за "неоказание услуг". "Поэтому необходимо исправить это упущение и в ближайшее время предусмотреть ответственность именно за превышение количества допустимых бронирований как в отелях, хостелах, кемпингах, глемпингах и санаториях, так и при покупке авиабилетов", — заявил он.

Согласно данным ОНФ, на некоторые даты на курортах на 500 мест претендовали порядка 1 тысячи человек, приходилось обращаться за помощью к туроператорам, выкупившим блоки, и просить их помочь с размещением гостей в других отелях. Кроме того, случаи овербукинга отмечались и в отелях Кисловодска, что является нарушением прав туриста.