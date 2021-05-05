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KFC намерена нанять 20 тысяч сотрудников в США
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Сеть ресторанов быстрого питания KFC намерена увеличить число сотрудников в США на 20 тысяч, говорится в сообщении компании. "Сеть надеется нанять 20 тысяч постоянных сотрудников... ПРАЙМ, 05.05.2021
kfc, трудоустройство, сша, новости, бизнес, потребрынок
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания KFC намерена увеличить число сотрудников в США на 20 тысяч, говорится в сообщении компании.
"Сеть надеется нанять 20 тысяч постоянных сотрудников с полной и частичной занятостью в рестораны компании и франчайзи по всей стране", — говорится в релизе.
Позиции будут различаться в зависимости от ресторана, но будут включать должности всех уровней, сообщила компания.
KFC — подразделение американского оператора сетей быстрого питания Yum! Brands. KFC специализируется на блюдах из курицы, на сегодняшний день сеть ресторанов компании насчитывает 24 тысячи ресторанов в 145 странах мира.