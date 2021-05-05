МОСКВА, 5 мая — ПРАЙМ. Сеть ресторанов быстрого питания KFC намерена увеличить число сотрудников в США на 20 тысяч, говорится в сообщении компании. Названы сферы, где за год был наибольший спрос на сотрудников

"Сеть надеется нанять 20 тысяч постоянных сотрудников с полной и частичной занятостью в рестораны компании и франчайзи по всей стране", — говорится в релизе.

Позиции будут различаться в зависимости от ресторана, но будут включать должности всех уровней, сообщила компания.

KFC — подразделение американского оператора сетей быстрого питания Yum! Brands. KFC специализируется на блюдах из курицы, на сегодняшний день сеть ресторанов компании насчитывает 24 тысячи ресторанов в 145 странах мира.