МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) с 6 мая запускает первый регулярный железнодорожный рейс по маршруту Москва — Ржевский мемориал — Москва. РЖД запускают поезда "Ласточка" между Москвой и Минском

Как сообщает компания, регулярный рейс свяжет Москву с новым остановочным пунктом Ржевский мемориал, что позволит пассажирам быстрее и удобнее добраться до мемориала Советскому солдату.

Уточняется, что электропоезд будет отправляться с Рижского вокзала, а по маршруту будут следовать две пары электропоездов "Ласточка" в пятивагонном исполнении. В один вагон можно оформить билеты с предоставлением места первого или второго класса (12 и 31 место соответственно). В остальных четырех вагонах билеты оформляются без предоставления гарантированного посадочного места. Стоимость проезда от Москвы до Ржевского мемориала составит 700 рублей в вагоне без предоставления места, билет с предоставлением места во втором классе — 770 рублей, а в первом — 900 рублей.

Время поездки на "Ласточке" займет чуть больше четырех с половиной часов в одну сторону.

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