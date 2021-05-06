МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск стал самым высокооплачиваемым гендиректором в США по итогам 2020 года, подсчитал журнал Forbes. Tesla сообщила о рекордной квартальной прибыли

По оценкам издания, в прошлом году Маску заплатили около 11 миллиардов долларов в виде опционов на акции Tesla. В результате по объему заработка в 2020 году Маск обошел главу Paycom Чада Ричисона (Chad Richison) и гендиректора 1Life Healthcare Амира Дэна Рубина (Amir Dan Rubin), которые возглавляли большинство рейтингов заработков гендиректоров за 2020 год. Вознаграждения Ричисона и Рубина за прошлый год составили 211 миллион долларов и 199 миллионов долларов соответственно.

Маск в 2018 году отказался от зарплаты — его вознаграждение привязано к достижению Tesla ключевых показателей. Так, гендиректор Tesla в течение 10 лет не получает гарантированные выплаты, но имеет право на получение опционов на пакеты акций, эквивалентные 1% всех находящихся в обращении бумаг компании. Вознаграждение разбито на 12 траншей, каждый из которых может быть разблокирован только когда Tesla достигнет определенных финансовых показателей.

Опционы дают Маску право купить всего 101,2 миллиона акций Tesla по зафиксированной в контракте цене 70,01 доллара за штуку, при том, что на бирже акции Tesla сейчас стоят около 670 долларов. По оценкам издания, к концу прошлого году показатели компании дали право Маску на четыре пакета опционов общей стоимостью 13,3 миллиарда долларов. Реализация опционов обойдется Маску примерно в 2,36 миллиарда долларов, и в итоге состояние миллиардера пополнилось примерно на 11 миллиардов долларов.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.