КИЕВ, 6 мая — ПРАЙМ. Forbes Украина обновил список богатейших людей страны, в него впервые попал глава политсовета партии "Оппозиционная платформа — за жизнь" Виктор Медведчук, сразу на 12-е место, сообщается на сайте издания. Украинцы осенью могут остаться без отопления

Forbes Украина в марте уже публиковал рейтинг богатейших людей Украины. С тех пор тройка богатейших людей не изменилась.

"Восемь первых позиций рейтинга занимают миллиардеры: Ринат Ахметов ($7,6 млрд), Виктор Пинчук ($2,5 млрд), Константин Жеваго ($2,4 млрд), Игорь Коломойский ($1,8 млрд), Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд), Александр и Галина Герега ($1,7 млрд), Петр Порошенко ($1,6 млрд), Вадим Новинский ($1,4 млрд)", — отмечается на сайте издания.

В целом 76 участников из первой сотни украинского списка за год увеличили свое состояние. Состояние первой сотни возросло на 42%, до 44,5 миллиарда долларов.

"За год список обновился на 21%, 14 участников попали в список впервые. Их общее состояние превышает $3 млрд. Среди новых участников Виктор Медведчук ($620 млн), Александр Конотопский ($340 млн), Александр Косован ($235 млн), Катерина Костерева ($190 млн), Николай Удянский ($180 млн) и другие. Еще семеро участников вернулись в рейтинг после перерыва. Среди абсолютных новичков преимущественно представители отраслей IT и энергетики", — сообщает издание.

Уточняется, что на руку самым богатым украинцам сыграл рост котировок ключевых экспортных товаров — "нефти, стали, пшеницы и кукурузы".