МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Наибольший рост цен среди плодоовощной продукции в период с 27 апреля по 4 мая зафиксирован на огурцы — на 7,6% и на капусту — на 4%, следует из данных Росстата. В Минприроды разъяснили правила сбора грибов и березового сока

"Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 1,7%, в том числе на огурцы – на 7,6%, капусту белокочанную – на 4%, картофель – на 2,5%, морковь – на 2,4%, лук репчатый – на 1,3%, помидоры – на 0,3%, яблоки – на 0,1%", — говорится в сообщении Росстата.

Кроме того, подсолнечное масло и гречка в России в период с 27 апреля по 4 мая подорожали на 0,5%, яйца — на 0,4%, сахар — на 0,1%, куры подешевели на 0,1%.

"За период с 27 апреля по 4 мая 2021 года выросли цены: на баранину – на 1,3%, свинину – на 0,6%, говядину, крупу гречневую, маргарин – на 0,5%", — говорится в документе Росстата.

Цены на масло подсолнечное в среднем за отчетный период по России увеличились на 0,5%, указывает статистическое ведомство.

Яйца куриные в среднем по стране подорожали на 0,4%, отмечает Росстат. Сахар-песок в среднем по России стал дороже на 0,1%.

При этом куры охлажденные и мороженные стали дешевле на 0,1%.