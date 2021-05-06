МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Запрет на вывоз гречихи из России экстренная мера, направленная на стабилизацию внутренних цен в интересах потребителей, полагают опрошенные РИА Новости эксперты. В России прогнозируют рост цен на гречку

Ранее правительство РФ установило с 5 июня по 31 августа временный запрет на вывоз гречихи из РФ.

По мнению ведущего научного сотрудника центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Дениса Терновского, запрет на вывоз продукции — достаточно распространенная практика контроля внутренних цен.

"Сейчас сложилась ситуация, когда с одной стороны, доходы населения продолжают снижаться в том числе под воздействием ограничений в период пандемии, а с другой – мировые цены на продовольствие растут, и злаки, к которым относится гречиха, являются одним из драйверов этого роста. Таким образом рост цен, который в условиях роста экономики и увеличения доходов населения прошел бы незамеченным, сейчас является объектом внимания и регулирования", — полагает эксперт.

Терновский указал, что введение запрета говорит о том, что в текущих условиях интересы потребителей "здесь и сейчас" поставлены выше интересов производителей.

"Запрет на вывоз призван, как говорят экономисты, "вбить клин" между внутренними и мировыми ценами в самый напряженный период – последние месяцы перед сбором нового урожая", — уверен Терновский.

В свою очередь директор Института международной экономики и финансов ВАВТ Минэкономразвития Александр Кнобель отметил, что временный запрет на экспорт гречихи является допустимой экстренной мерой для стабилизации внутренних цен.

"Возможным балансом между снижением волатильности цен на внутреннем рынке и интересами производителей могла бы стать разработка четких долгосрочных правил введения ограничений экспорта и мер компенсации сельхоз производителям", — добавил он.