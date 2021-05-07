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2021
https://1prime.ru/business/20210507/833616370.html
СМИ узнало о возможной выбраковке 70 миллионов доз вакцины J&J
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США могут забраковать порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения, сообщает газета New York Times со ссылкой на... ПРАЙМ, 07.05.2021
коронавирус, johnson&johnson, вакцина, новости, бизнес, фармацевтика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. США могут забраковать порядка 70 миллионов доз вакцины от коронавируса компании Johnson & Johnson из-за возможного загрязнения, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Ранее сообщалось, что на предприятии в Балтиморе перепутали ингредиенты двух разных вакцин от коронавируса, в результате оказались испорчены 15 миллионов доз вакцины J&J.
Согласно правительственному источнику, FDA обеспокоено возможным загрязнением других партий, которые были произведены одновременно с загрязненными дозами. Теперь американский регулятор рассматривает вопрос об использовании порядка 70 миллионов доз J&J, произведенных на этом заводе.
По данным издания, общее количество "подозрительных" доз J&J, прибывших в ЕС, Канаду и ЮАР, составляет от шести до девяти миллионов.
Ранее медицинские регуляторы США FDA и CDC сняли ограничения на применение вакцины от коронавируса Johnson & Johnson. Оба регулятора считают, что использование вакцины должно быть продолжено, и уверены, что она является безопасной и эффективной.
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