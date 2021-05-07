МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Официально зарегистрированные самозанятые в России имеют более высокий доход, чем работающие в "серой зоне" предприниматели, поскольку регистрация в налоговой службе позволяет им принимать заказы не только от граждан, но и от бизнеса, где "средний чек" выше, сообщила РИА Новости эксперт онлайн-сервиса услуг YouDo Ольга Чернявская. Исследование: треть бизнесменов в России не гнушается "черным пиаром"

По данным совместного исследования сервиса и бизнес-платформы ОНФ, разброс в заработке среди самозанятых сейчас очень большой. Эксперты провели анкетирование 2860 самозанятых из всех регионов страны, и обнаружили, что почти половина из них (49%) зарабатывает менее 20 тысяч рублей в месяц. Еще 25% участников заявили, что зарабатывают до 50 тысяч рублей, доход 14% составляет от 50 до 100 тысяч рублей, и всего 12% зарабатывают больше 100 тысяч рублей в месяц.

"Такой разброс может быть обусловлен тем, что достаточно большое количество работающих на себя совмещают фриланс с основной работой. В прошлом году мы проводили опрос, согласно которому таких респондентов оказалось 45%. Плюс, все еще большое количество фрилансеров не оформили налоговый статус, соответственно, не имеют возможности брать заказы от бизнеса, средние чеки которых на порядок выше", — пояснила Чернявская.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход (НПД) был запущен с 2019 года в четырех пилотных регионах России, а в 2020 году – распространен на всю территорию страны. Этот режим позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%. Аналитики узнали, сколько россиян подрабатывают в майские праздники

Возможность работать с юридическими лицами, низкую налоговую ставку, а также повышенное доверие со стороны заказчиков предприниматели называли в качестве главных преимуществ режима. Однако, по данным экспертов, около половины россиян, работающих "на себя", не регистрируют свою деятельность.

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