МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Новая схема обмана россиян через сервис бронирований Booking.com была зафиксирована в майские праздники. Желающим арендовать жилье или снять номер в отеле приходила фейковая ссылка для оплаты бронирования, по которой мошенники переводили денежные средства на собственный счет и получали в распоряжение платежную информацию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на комментарий представителя Booking.com. ОНФ хочет ввести ответственность за овербукинг в российских отелях

Последний заверил, что сервисом проводится серия процедур, которые предусмотрены для проверки объектов размещения до того, как они появляются на платформе. Также специалисты круглосуточно мониторят и блокируют подозрительные активности на сайте.

По мнению директора по коммуникации Infosecurity a Softline company Александра Дворянского, схема с фейковыми сайтами для оплаты любых покупок в сети остается актуальной. Например, злоумышленники создают поддельный портал, внешне очень похожий на настоящий, при этом стоимость услуг или товаров может быть существенно ниже рыночной.

Специалист отметил, что чаще всего мошенники призывают к мгновенным действиям, чтобы пользователь принял импульсивное решение, не проверив информацию.