2021-05-07T21:58:49+03:00
2021-05-07T21:58:49+03:00
2021-05-07T21:58:49+03:00
2021
https://1prime.ru/business/20210507/833621523.html
Продовольственная инфляция в России в апреле замедлилась
Бизнес
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении замедлилась до 0,75% с 0,82% в марте, а в годовом выражении — до 6,55% с 7,58% месяцем ранее, говорится в... ПРАЙМ, 07.05.2021
росстат, россия, инфляция, цены на продовольствие, новости, бизнес, потребрынок
https://1prime.ru/images/83278/42/832784261.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/42/832784261.jpg
https://1prime.ru/images/83278/42/832784260.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/42/832784260.jpg
https://1prime.ru/images/83278/42/832784248.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/42/832784248.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210507/833621035.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении замедлилась до 0,75% с 0,82% в марте, а в годовом выражении — до 6,55% с 7,58% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата.
С начала года продовольственные товары в РФ подорожали на 3,85%.
Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в апреле выросли на 0,72% к марту (к апрелю прошлого года — на 6,77%, к декабрю 2020 года — на 3,07%).
Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,02% к марту. По сравнению с апрелем 2020 года рост составил 4,75%, а по сравнению с декабрем — 9,85%.
Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,66% (в годовом выражении — на 6,16%, к декабрю — на 2,51%). Цены на алкогольные напитки в апреле выросли на 0,13% по сравнению с мартом. К апрелю 2020 года они увеличились на 2,31%, а к декабрю — на 1,32%.