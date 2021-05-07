МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Продовольственная инфляция в России в апреле в месячном выражении замедлилась до 0,75% с 0,82% в марте, а в годовом выражении — до 6,55% с 7,58% месяцем ранее, говорится в сообщении Росстата. Росстат заявил о замедлении инфляции в апреле

С начала года продовольственные товары в РФ подорожали на 3,85%.

Без учета плодоовощной продукции цены на продовольствие в апреле выросли на 0,72% к марту (к апрелю прошлого года — на 6,77%, к декабрю 2020 года — на 3,07%).

Цены на плодоовощную продукцию выросли на 1,02% к марту. По сравнению с апрелем 2020 года рост составил 4,75%, а по сравнению с декабрем — 9,85%.

Непродовольственные товары за прошлый месяц подорожали на 0,66% (в годовом выражении — на 6,16%, к декабрю — на 2,51%). Цены на алкогольные напитки в апреле выросли на 0,13% по сравнению с мартом. К апрелю 2020 года они увеличились на 2,31%, а к декабрю — на 1,32%.